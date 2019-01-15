Украинская сторона на заседании ТКГ будет настаивать на создании базы миссии ОБСЕ в Керчи

Фото: Ирина Геращенко и Мирослав Лайчак (facebook.com/iryna.gerashchenko)

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 17 января

Украинская сторона на заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) в Минске будет настаивать на создании базы миссии ОБСЕ в Керчи. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение первого вице-спикера украинского парламента Ирины Геращенко в Facebook.

Геращенко сообщила, что сегодня, 15 января 2019 года, вместе с представителем Украины в ТКГ Евгением Марчуком провела встречу с председательствующим в ОБСЕ министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком.

В ходе встречи обсуждались ситуация с безопасностью и гуманитарная ситуация на Донбассе, предложения Украины относительно разблокирования вопроса освобождения заложников.

"Особое внимание уделили ситуации на Азове, подчеркнули, что в течение последних заседаний ТКГ в Минске Украина настаивала на создании постоянного пункта мониторинга СММ в Керчи. Мы не отступим от этой нашей позиции и будем выносить ее на обсуждение и на первой в этом году встрече ТКГ в Минске, которая состоится 17 января", - написала она, добавив, что Украина ожидает от председательства Словакии в ОБСЕ особого внимания к гуманитарным вопросам и вопросам безопасности Крыма и Донбасса.

Напомним, ранее сообщалось, что Марчук обратился к ОБСЕ с предложением начать постоянный мониторинг ситуации в акватории Керченского пролива, Азовского и Черного морей.

Как писало РБК-Украина, ОБСЕ окажет поддержку на местах в случае принятия решения о развертывании миротворческой миссии ООН на Востоке Украины.