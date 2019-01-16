Глава ОБСЄ прибув на лінію зіткнення на Донбасі

Фото: візит глави ОБСЄ на Донбас (twitter.com/PavloKlimkin)

Наразі Лайчак та Клімкін відвідують КПВВ "Станиця Луганська"

Міністр закордонних справ Словаччини та глава ОБСЄ Мирослав Лайчак разом із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним прибув на лінію зіткнення на Донбасі у середу, 16 січня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна у Twittter.

Як зазначається, дипломати наразі відвідують КПВВ "Станиця Луганська".

"На КПВВ "Станиця Луганська" - сніжно і сонячно. Розпочався насичений день. Спільно з Головуючим в ОБСЄ Мирославом Лайчаком робитимемо все задля ефективної роботи СММ ОБСЄ і її вільного пересування, включно з Крим і кордоном з РФ на Донбасі", - написав Клімкін.

Також Клімкін зазначив, що візит Лайчака на Донбас - важливий сигнал підтримки словацького головування в ОБСЄ.

"Ніщо не дозволить краще зрозуміти, що відбувається насправді, ніж поїхати та на власні очі побачити реальний стан справ на Донбасі. Важливий сигнал підтримки з боку словацького головування в ОБСЄ", - додав міністр.

Фото: візит глави ОБСЄ на Донбас (twitter.com/PavloKlimkin)

Нагадаємо, на брифінгу в Києві 15 січня Лайчак сказав, що шляхи мирного вирішення ситуації на тимчасово окупованому Донбасі, питання анексованого Росією Криму та Азовського моря є і буде пріоритетом роботи ОБСЄ.

РБК-Україна писало, що 15 січня, глава Організації з безпеки і співпраці у Європі, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лайчак прибув до України.