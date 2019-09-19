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Представники "Нафтогазу" прибули до Брюсселя на тристоронні газові переговори

Новини » Економіка    19.09.2019 - 12:24
Представники "Нафтогазу" прибули до Брюсселя на тристоронні газові переговори
Фото: Юрій Вітренко (uacrisis.org)

На переговорах домовлятимуться про транзит газу з 2020 року

Представники НАК "Нафтогаз Україна" прибули до Брюсселю, де сьогодні, 19 вересня, повинні відбутися тристоронні газові переговори Україна-ЄС-Росія. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко.

У той же час Вітренко висловив сумніви, що переговори взагалі відбудуться, оскільки російська сторона може продовжувати наполягати на відмові України від виграшу в Стокгольмському арбітражі як на передумові початку переговорів.

"На щастя, за час після останньої тристоронньої зустрічі нам вдалося досягти консолідованої з нашими партнерами позиції, що така вимога є неприйнятною", - додав він.

Представники &quot;Нафтогазу&quot; прибули до Брюсселя на тристоронні газові переговори

Як повідомляло РБК-Україна, міністр енергетики та навколишнього середовища Олексій Оржель заявив, що Україна на тристоронніх газових переговорах з ЕС та Росією, які відбудуться 19 вересня, запропонує укласти контракт на транспортування 60 млрд кубометрів російського газу протягом 10 років.

Нагадаємо, віце-президент Європейської комісії і європейський комісар з питань енергії Марош Шефчович заявив, що тристоронні газові переговори з участю України, Росії та Європейського союзу пройдуть 19 вересня. Головною темою переговорів стануть умови транзиту російського газу до ЄС через територію України з 1 січня 2020 року.

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