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Шмыгаль просит не призывать к протестам против карантина

Новости » Коронавирус     29.04.2020 - 13:33
Шмыгаль просит не призывать к протестам против карантина
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)

Шмыгаль считает, что из-за протестов в Украине будет скачок заболеваемости

Премьер-министр Денис Шмыгаль просит политические силы не призывать протестам против карантина в Украине. Об этом он заявил на заседании Кабинета министров, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, акции протеста могут привести к резкому скачку заболеваемости коронавирусом.

"Прошу сейчас не манипулировать этими вещами, не призывать украинцев к протестам, скоплениям. Мы получим просто следующий этап роста заболеваемости… Карантин однозначно будет ослабевать, но только если количество больных не будет увеличиваться", - заявил Шмыгаль.

Он также уточнил, что призывы досрочно выйти из карантина подвергают украинцев опасности.

"На прошлой неделе мы представили дорожную карту по выходу из карантина и на первом этапе планируем открыть парки, скверы, магазины торговли непродовольственными товарами, обслуживание на вынос в кофейнях и кафе. Скорость послабления по другим объектам будет зависеть от эпидемиологической ситуации", - добавил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что правительство примет ряд решений по ослаблению карантина с 11 мая на следующей неделе.

Также стало известно, что открытие продовольственных рынков в Украине будет содержать определенные условия, направленные на сдерживание распространения COVID-19.

Кабмин примет решение об открытии рынков с определенными условиями, - Шмыгаль
Новости Украины протесткарантинДенис Шмыгаль
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