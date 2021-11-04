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Представители малого бизнеса призвали власти сдержать рост цен на товары и услуги

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Киев, Четверг 04 ноября 2021 17:48
Представители малого бизнеса призвали власти сдержать рост цен на товары и услуги Фото: представители малого бизнеса призвали власти сдержать рост цен на товары и услуги (пресс-служба)
Автор: Наталия Гурковская

Если в ближайшее время не будут приняты никакие решения в защиту малого бизнеса, это приведет к закрытию тысяч объектов малого бизнеса, уничтожению конкуренции в розничной сети и резкому росту цен на товары и услуги с 1 января 2022 года.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на обращение к президенту Украины Всеукраинского объединения малого и среднего бизнеса "Фортеця", в которое входят представители бизнеса из всех регионов Украины.

"Наличие кассовых аппаратов предусматривает дополнительные расходы бизнеса на интернет-услуги, обслуживание аппарата, расходные материалы, отчетность, бухгалтера, что сделает цену его товара/услуги не конкурентной с крупным бизнесом. Кроме этого, работа любого предпринимателя может быть остановлена ​​в любой момент и на неопределенное время налоговиком-контролером. Обязательность кассового аппарата (РРО) приведет к увеличению цены на товары и услуги, уничтожению конкуренции в розничной сети и закрытию тысяч объектов малого бизнеса", - говорится в заявлении.

Как сообщают в "Фортеци", год назад был создан Совет по содействию развитию малого предпринимательства при президенте Украины. В рамках работы этого органа представители бизнеса подготовили компромиссный законопроект, согласившись даже на ряд неприемлемых для предпринимательства норм. Но он до сих пор не подан в Верховную раду.

"Основная задача Совета по вопросам содействия предпринимательству - подготовка и реализация решений для сохранения малого бизнеса после 1 января 2022 года - провалена. Власть не приняла никаких решений в пользу малого бизнеса. И с 1 января 2022 года все, даже маленькие лавочки, будут зависимы от фискалов и не конкурентны с крупным бизнесом", - отмечают в "Фортеци".

Объединение предпринимателей предупреждает: у президента еще 58 дней, чтобы защитить предпринимателей, обеспечить конкуренцию крупному бизнесу и сдержать розничные цены. А главное - чтобы сохранить доверие бизнеса, который в прошлом году ушел с улицы в Раду при президенте для поиска общего с властями решения, чтобы сохранить рабочие места и средний класс в Украине.

Как сообщалось, по данным Госстата, средние цены на продукты питания в сентябре 2021 года по сравнению с сентябрем прошлого года выросли 14,3%. Это выше общей инфляции, которая составляла 11,0%.

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