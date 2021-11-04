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Представники малого бізнесу закликали владу стримати зростання цін на товари та послуги

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Київ, Четвер 04 листопада 2021 17:48
Представники малого бізнесу закликали владу стримати зростання цін на товари та послуги Фото: представники малого бізнесу закликали владу стримати зростання цін на товари та послуги (прес-служба)
Автор: Наталія Гурковська

Якщо найближчим часом не буде ухвалено жодних рішень на захист малого бізнесу, це призведе до закриття тисяч об’єктів малого бізнесу, знищення конкуренції в роздрібній мережі та різкого зростання цін на товари та послуги з 1 січня 2022 року.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення до президента України Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця", до якого входять представники бізнесу з усіх регіонів України.

"Наявність касових апаратів передбачає додаткові витрати бізнесу на Інтернет-послуги, обслуговування апарату, розхідні матеріали, звітність, бухгалтера, що зробить ціну його товару/послуги не конкурентною з великим бізнесом. Крім цього, робота будь-якого підприємця може бути зупинена в будь-який момент і на невизначений час податківцем-контролером. Обов’язковість касового апарату (РРО) призведе до збільшення ціни на товари і послуги, знищення конкуренції в роздрібній мережі та закриття тисяч об’єктів малого бізнесу", - йдеться в заяві.

Як повідомляють у "Фортеці", рік тому було створено Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва при президентові України. В межах роботи цього органу представники бізнесу підготували компромісний законопроєкт, погодившись навіть на низку неприйнятних для підприємництва норм. Але його досі не подано до Верховної ради.

"Основне завдання Ради з питань сприяння підприємництву – підготовка та реалізація рішень для збереження малого бізнесу після 01 січня 2022 року – провалено. Влада не прийняла жодних рішень на користь малого бізнесу. І з 01 січня 2022 року всі, навіть маленькі крамнички, будуть залежні від фіскалів і неконкурентні з великим бізнесом", - зазначають у "Фортеці".

Об’єднання підприємців попереджає: президент має ще 58 днів, щоб захистити підприємців, забезпечити конкуренцію великому бізнесу та стримати роздрібні ціни. А головне - щоб зберегти довіру бізнесу, який минулого року пішов з вулиці в Раду при президенті для пошуку спільного з владою рішення, щоб зберегти робочі місця та середній клас в Україні.

Як повідомлялось, за даними Держстату, середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року порівняно з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%.

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