Представники малого бізнесу закликали владу стримати зростання цін на товари та послуги
Якщо найближчим часом не буде ухвалено жодних рішень на захист малого бізнесу, це призведе до закриття тисяч об’єктів малого бізнесу, знищення конкуренції в роздрібній мережі та різкого зростання цін на товари та послуги з 1 січня 2022 року.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на звернення до президента України Всеукраїнського об’єднання малого та середнього бізнесу "Фортеця", до якого входять представники бізнесу з усіх регіонів України.
"Наявність касових апаратів передбачає додаткові витрати бізнесу на Інтернет-послуги, обслуговування апарату, розхідні матеріали, звітність, бухгалтера, що зробить ціну його товару/послуги не конкурентною з великим бізнесом. Крім цього, робота будь-якого підприємця може бути зупинена в будь-який момент і на невизначений час податківцем-контролером. Обов’язковість касового апарату (РРО) призведе до збільшення ціни на товари і послуги, знищення конкуренції в роздрібній мережі та закриття тисяч об’єктів малого бізнесу", - йдеться в заяві.
Як повідомляють у "Фортеці", рік тому було створено Раду з питань сприяння розвитку малого підприємництва при президентові України. В межах роботи цього органу представники бізнесу підготували компромісний законопроєкт, погодившись навіть на низку неприйнятних для підприємництва норм. Але його досі не подано до Верховної ради.
"Основне завдання Ради з питань сприяння підприємництву – підготовка та реалізація рішень для збереження малого бізнесу після 01 січня 2022 року – провалено. Влада не прийняла жодних рішень на користь малого бізнесу. І з 01 січня 2022 року всі, навіть маленькі крамнички, будуть залежні від фіскалів і неконкурентні з великим бізнесом", - зазначають у "Фортеці".
Об’єднання підприємців попереджає: президент має ще 58 днів, щоб захистити підприємців, забезпечити конкуренцію великому бізнесу та стримати роздрібні ціни. А головне - щоб зберегти довіру бізнесу, який минулого року пішов з вулиці в Раду при президенті для пошуку спільного з владою рішення, щоб зберегти робочі місця та середній клас в Україні.
Як повідомлялось, за даними Держстату, середні ціни на продукти харчування у вересні 2021 року порівняно з вереснем минулого року зросли 14,3%. Це вище загальної інфляції, яка становила 11,0%.