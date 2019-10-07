Представители Китая сокращают возможности для торгового соглашения с США

Официальные представители Китая заявляют, что они все более неохотно соглашаются на широкую торговую сделку в преддверии переговоров на этой неделе, которые вселяют надежду на потенциальное перемирие. Об этом пишет Bloomberg.

На встречах с американскими посланниками в Пекине в последние недели высокопоставленные китайские чиновники указали, что круг вопросов, которые они хотят обсудить, значительно сузился.

Вице-премьер Лю Хе будет руководить китайским контингентом на переговорах на высоком уровне, которые начинаются в четверг, 10 октября. Лю Хе сказал высокопоставленным чиновникам, что он принесет в Вашингтон предложение, которое не будет включать обязательства по реформированию промышленной политики Китая или правительственные субсидии, которые были целью США.

Это предложение сняло бы одно из основных требований администрации Трампа.

Люди, близкие к администрации Трампа, говорят, что расследование импичмента не повлияет на торговые переговоры с Китаем.

Напомним, президент США Дональд Трамп во время выступления на Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке обвинил Китай в грабительской деятельности, которая "лишила Америку миллионов рабочих мест".