Представники Китаю скорочують можливості для торгової угоди з США

Офіційні представники Китаю заявляють, що вони все більш неохоче погоджуються на широку торговельну угоду напередодні переговорів на цьому тижні, які вселяють надію на потенційне перемир'я. Про це пише Bloomberg.

На зустрічах з американськими посланцями в Пекіні в останні тижні високопоставлені китайські чиновники вказали, що коло питань, які вони хочуть обговорити, значно звузилося.

Віце-прем'єр Лю Хе буде керувати китайським контингентом на переговорах на високому рівні, які починаються у четвер, 10 жовтня. Лю Хе сказав високопоставленим чиновникам, що він принесе в Вашингтон пропозицію, яка не буде включати зобов'язання щодо реформування промислової політики Китаю або урядові субсидії, які були метою США.

Ця пропозиція зняло б одне з основних вимог адміністрації Трампа.

Люди, близькі до адміністрації Трампа, кажуть, що розслідування імпічменту не вплине на торговельні переговори з Китаєм.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп під час виступу на Генеральній асамблеї ООН в Нью-Йорку звинуватив Китай в грабіжницькій діяльності, яка "позбавила Америку мільйонів робочих місць".