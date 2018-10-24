Представители Facebook и Twitter не обнаружили вмешательство Китая в выборы в США

Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

Вместе с тем в компаниях предполагают, что РФ и Иран могут предпринять попытки повлиять на выборы в Конгресс США

Представители соцсетей Facebook и Twitter заявили, что не обнаружили влияние Китая на промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые пройдут 6 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Представители подчеркнули, что пока специалисты не смогли найти следы возможного китайского вмешательства в американские выборы. Вместе с тем в компаниях предполагают, что Россия и Иран также могут предпринять попытки повлиять на выборы в конгресс.

Напомним, в разведке США ранее заявили, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018 года. В ведомстве подчеркнули, что вмешательство в выборы может быть осуществлено через СМИ и социальные сети.

Однако подчеркивалось, что у ведомств пока нет доказательств существования нарушений инфраструктуры, которые могут быть использованы для подрыва процесса голосования и изменения результатов, но это не означает, что этих угроз не существует.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай вмешивается в ход промежуточных выборов в американский конгресс, пытаясь не допустить победы республиканцев.