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Представители Facebook и Twitter не обнаружили вмешательство Китая в выборы в США

Новости » Политика    24.10.2018 - 14:27
Фото: Конгресс США (maxpixel.net)
Фото: Конгресс США (maxpixel.net)

Вместе с тем в компаниях предполагают, что РФ и Иран могут предпринять попытки повлиять на выборы в Конгресс США

Представители соцсетей Facebook и Twitter заявили, что не обнаружили влияние Китая на промежуточные выборы в Конгресс Соединенных Штатов Америки, которые пройдут 6 ноября. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Представители подчеркнули, что пока специалисты не смогли найти следы возможного китайского вмешательства в американские выборы. Вместе с тем в компаниях предполагают, что Россия и Иран также могут предпринять попытки повлиять на выборы в конгресс.

Напомним, в разведке США ранее заявили, что Россия, Китай и Иран стремятся повлиять на промежуточные выборы в Конгресс в ноябре 2018 года. В ведомстве подчеркнули, что вмешательство в выборы может быть осуществлено через СМИ и социальные сети.

Однако подчеркивалось, что у ведомств пока нет доказательств существования нарушений инфраструктуры, которые могут быть использованы для подрыва процесса голосования и изменения результатов, но это не означает, что этих угроз не существует.

Как писало РБК-Украина ранее, в конце сентября американский лидер Дональд Трамп заявил, что Китай вмешивается в ход промежуточных выборов в американский конгресс, пытаясь не допустить победы республиканцев.

Вмешательство России в выборы США было неэффективным, - советник Трампа РФ вмешивается в американские выборы в соцсетях через механизмы, созданные стартапами в США
Новости Украины КитайвыборыКонгресс США
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