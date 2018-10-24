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Представники Facebook і Twitter не виявили втручання Китаю у вибори в США

Новини » Політика    24.10.2018 - 14:27
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)
Фото: Конгрес США (maxpixel.net)

Разом з тим у компаніях припускають, що РФ і Іран можуть зробити спроби вплинути на вибори в Конгрес США

Представники соцмереж Facebook і Twitter заявили, що не виявили впливу Китаю на проміжні вибори в Конгрес Сполучених Штатів Америки, які відбудуться 6 листопада. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Bloomberg.

Представники підкреслили, що поки фахівці не змогли знайти сліди можливого китайського втручання в американські вибори. Разом з тим у компаніях припускають, що Росія та Іран також можуть зробити спроби вплинути на вибори в конгрес.

Нагадаємо, в розвідці США раніше заявили, що Росія, Китай і Іран прагнуть вплинути на проміжні вибори в Конгрес у листопаді 2018 року. У відомстві підкреслили, що втручання у вибори може бути здійснено через ЗМІ та соціальні мережі.

Однак підкреслювалося, що у відомств поки немає доказів існування порушень інфраструктури, які можуть бути використані для підриву процесу голосування і зміни результатів, але це не означає, що цих загроз не існує.

Як писало РБК-Україна раніше, наприкінці вересня американський лідер Дональд Трамп заявив, що Китай втручається у хід проміжних виборів до американського конгресу, намагаючись не допустити перемоги республіканців.

Втручання Росії у вибори США було неефективним, - радник Трампа РФ втручається в американські вибори в соцмережах через механізми, створені стартапами в США
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