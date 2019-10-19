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Горбатюка не допустили к переаттестации

Новости » Политика    19.10.2019 - 10:42
Горбатюка не допустили к переаттестации
Фото: Сергей Горбатюк (РБК-Украина)

К переаттестации в Офисе генпрокурора не допустили более 200 прокуроров ГПУ

Руководителя Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергея Горбатюка и еще более 200 прокуроров не допустили к переаттестации на должности в Офис генпрокурора. Об этом в Facebook сообщила журналист Ирина Ромалийская.

По ее словам, Горбатюк, Алексей Донской и еще более 200 прокуроров Генеральной прокуратуры не допущены к переаттестации, которая необходима для перехода на должности в Офис генпрокурора. В частности, для допуска необходимо было подать заявление с согласием на то, что во время собеседования может браться во внимание анонимная информация о прокуроре, которая не подлежит официальному подтверждению.

"Некоторые прокуроры решили не идти на это нарушение закона… В результате - они отказались подписывать такое заявление… Что в итоге? В итоге к аттестации не допустили. По моим данным, речь идет более чем о 200 прокуроров из ГПУ (всего их около 1300). Некоторых из недопущенных уже уволили", - добавила Ромалийская.

Отметим, в комментариях к ее посту Горбатюк отметил, что вопросы не только в "анонимках", а и в нарушениях в реформе Генпрокуратуры.

"В полиции именно так и произошло - большая часть уволенных восстановилась. Те же грабли только под новым соусом", - подчеркнул он.

Горбатюка не допустили к переаттестации

Напомним, ранее первый заместитель генпрокурора Виталий Касько заявил, что Горбатюк еще раздумывает над переходом в Госбюро расследований, так как ГБР передадут полномочия по расследованию дел Майдана.

До этого Горбатюк заявил, что его служебный кабинет мог незаконно прослушиваться.

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