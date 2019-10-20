Дело Гладковского имеет связи с Пашинским, - ГПУ

Фото: Сергей Пашинский (nfront.org.ua)

С Пашинским связанные 3 недавно открыты уголовные производства

Подозрение, предъявленное бывшему первому заместителю секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Олегу Гладковскому, имеет связи с экс-нардепом Сергеем Пашинским. Об этом заявил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка в интервью телеканалу ICTV.

По словам Рябошапки, с бывшим нардепом Пашинским связаны несколько уголовных производств относительно экономических преступлений и злоупотребления служебным положением.

"Что касается многих других дел, связанных с экономикой и злоупотреблением должностью, мы только на этой неделе зарегистрировали три таких производства, которые могут быть связанные с этим же лицом (Пашинским - ред.)", - заявил генпрокурор.

Рябошапка добавил, что с Пашинским также связано подозрение, которое недавно было объявлено экс-заместителю секретаря СНБО Гладковскому.

"Более того, даже подозрение, которое связано с Гладковским, тоже имеет определенные связи с этим фигурантом. Это тоже было частью сюжета, связанного с тем, что инкриминируется Гладковскому", - пояснил он.

Кроме того, генпрокурор объяснил, почему Пашинский, связанный с госконцерном "Укроборонпром", был обвинен по другому эпизоду.

"Возможно, это может выглядеть странным, но вопрос в том, насколько готовы материалы дела для того, чтобы двигаться. Мы не анонсируем подозрения или определенные процессуальные решения, но в течение определенного времени я не исключаю, что такие процессуальные решения могут появиться в других эпизодах", - отметил Рябошапка.

Напомним, 19 октября Высший антикоррупционный суд арестовал экс-заместителя секретаря СНБО Гладковского на 2 месяца. Однако Гладковский может выйти под залог в размере более 10 млн гривен.

Как писало РБК-Украина, на прошлой неделе Печерский районный суд Киева арестовал экс-нардепа Пашинского. Бывшего нардепа подозревают в умышленном тяжком телесном повреждении человеку.