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Уволенные прокуроры могут восстановиться из-за недостатков люстрации, - Рябошапка

Новости » Политика    21.10.2019 - 00:29
Уволенные прокуроры могут восстановиться из-за недостатков люстрации, - Рябошапка
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Рябошапка также анонсировал сокращение количества прокуроров на 30%

В результате реформы прокуратуры уволенные ранее прокуроры могут восстановиться из-за недостатков закона "Об очищении власти". Об этом в интервью телеканалу ICTV заявил генпрокурор Руслан Рябошапка.

По словам генпрокурора, существует риск, что из-за недостатков закона о люстрации, большая часть уволенных по данному закону прокуроров может восстановиться на должностях после решения Европейского суда по правам человека.

"По закону о люстрации большая часть прокуроров была уволена, но сейчас есть риск того, что большая часть из них будет восстановлена. Вследствие решения Европейского суда по правам человека, в котором было констатировано нарушение Украиной своих обязательств в рамках Европейской конвенции о правах человека", - пояснил он.

Рябошапка отметил, что для избежания такой ситуации Верховная рада, в первую очередь, должна принять решение об изменениях в действующем законе о люстрации, чтобы он соответствовал европейским стандартам.

Кроме того, по словам генпрокурора, в ходе реформы прокуратуры и переаттестации количество прокуроров будет уменьшено на 25-30 процентов.

Добрый вечер, мы начинаем программу "Фактов недели"

Опубликовано Факты недели Воскресенье, 20 октября 2019 г.

Напомним, ранее генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил о начале реформы прокуратуры. Генпрокурор анонсировал уменьшение количества прокуроров, а также введение периодической проверки добропорядочности прокуроров.

Также РБК-Украина писало, что руководитель Управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк и еще более 200 прокуроров не были допущены к переаттестации на должности в Офис генпрокурора. По словам Горбатюка, проблема заключается в нарушениях в реформе Генпрокуратуры.

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Новости Украины ГПУреформылюстрацияРуслан Рябошапка
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