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Представників МВФ запросили на розгляд в Раді закону про банки

Новини » Політика     24.04.2020 - 03:16
Представників МВФ запросили на розгляд в Раді закону про банки
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Відповідне запрошення направили 23 квітня

Представників Міжнародного валютного фонду запросили долучитися до розгляду законопроекту про банки, відомого як "антиколомойський". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Верховної ради.

Відповідне запрошення 23 квітня направили члени комітету Ради з питань фінансів, податкової та митної політики. Депутати розглядали документ і правки до нього у режимі відеоконференції.

Голова комітету Данило Гетманцев повідомив, що, за ініціативою членів комітету, підписав листа до Міжнародного валютного фонду із запрошенням його представників долучитися до обговорення законопроекту.

До законопроекту було подано 16586 правок, із яких профільний підкомітет рекомендує врахувати 235.

Нагадаємо, раніше заступник голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук зазначала, що закон про банки, необхідний для кредитування МВФ, парламент зможе підтримати у другому читанні не раніше травня. Для голосування необхідно, щоб набув чинності закон про зміни до регламенту Верховної ради.

РБК-Україна писало, що 21 квітня комітет з питань фінансів, податкової та митної політики почав розгляд законопроекту про банки в другому читанні.

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