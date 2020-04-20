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Совет ЕС на этой неделе обсудит "антиколомойський закон"

Новости » Политика     20.04.2020 - 17:16
Совет ЕС на этой неделе обсудит "антиколомойський закон"
Иллюстративное фото (twitter.com/VGroysman)

Совет ЕС обсудит проведение банковской реформы в Украине

Совет Европейского союза в среду, 22 апреля, обсудит украинский закон о банках. Об этом во время видеоконференции сообщил высокопоставленный европейский дипломат, передает РБК-Украина.

По словам дипломата, на заседании Совета ЕС по вопросам внешней политики отдельно будет обсуждаться проведение банковской реформы в Украине. В частности, обсудят так называемый "антиколомойський закон", который делает невозможным продажу банков их прежним владельцам.

"По вопросу реформ, то будут обсуждаться те же реформы, как и раньше, например, судебная реформа. Но есть один важный пункт, который мы хотим обсудить - это вопрос приватизации ранее национализированного банка (ПриватБанк - ред.). Вам известно, что есть, если я не ошибаюсь, и эта цифра очень впечатляющая, 16 тысяч поправок к закону о банковской деятельности", - заявил он.

Кроме того, представитель Евросоюза выразил надежду, что Международный валютный фонд поможет Украине в реализации банковской реформы.

Напомним, ранее заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук отметила, что закон о банках, необходимый для кредитования МВФ, парламент сможет поддержать во втором чтении не раньше мая. Для голосования необходимо, чтобы вступил в силу закон об изменениях в регламент Верховной рады.

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