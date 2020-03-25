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Представитель Украины в МВФ перечислил последствия дефолта

Новости » Экономика   

В случае дефолта Украину ждут девальвация, инфляция, пустые магазины и набеги на банки

Возможный отказ Украины платить по своим обязательствам приведет к катастрофическим последствиям. Об этом написал заместитель исполнительного директора от Украины в МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook.

Как отметил Рашкован, в Украине есть группа людей, которая продвигает идею дефолта. Однако, по его словам, примеры Аргентины, Эквадора, России и некоторых других стран свидетельствуют, что за дефолтом следуют экономические и социальные потрясения.

В частности, он привел перечень слов, которые ассоциируются с дефолтом по опыту других стран:

  • - Девальвация
  • - Инфляция
  • - Банкротства
  • - Пустые магазины
  • - Набеги на банки
  • - Социальные протесты
  • - Насилие на улицах
  • - Мародерство
  • - Международная изоляция.

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что Национальный банк не рассматривает вариант отказа Украины от выплаты по обязательствам. "Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины", - сказал он.

Отметим, правительство Украины не видит никаких оснований для реструктуризации государственного долга.

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