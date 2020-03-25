Представник України в МВФ перерахував наслідки дефолту

У разі дефолту Україну чекає девальвація, інфляція, порожні магазини і набіги на банки
Можлива відмова України платити за своїми зобов'язаннями призведе до катастрофічних наслідків. Про це написав заступник виконавчого директора від України в МВФ Владислав Рашкован на своїй сторінці у Facebook.
Як зазначив Рашкован, в Україні є група людей, яка просуває ідею дефолту. Однак, за його словами, приклади Аргентини, Еквадору, Росії і деяких інших країн свідчать, що за дефолтом йдуть економічні та соціальні потрясіння.
Зокрема, він навів перелік слів, які асоціюються з дефолтом за досвідом інших країн:
Нагадаємо, глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк не розглядає варіант відмови України від виплати за зобов'язаннями. "Ми не бачимо підстав для розвитку таких подій і не розглядаємо сьогодні взагалі варіант дефолту для України", - сказав він.
Зазначимо, уряд України не бачить жодних підстав для реструктуризації державного боргу.