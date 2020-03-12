НБУ даже не рассматривает вариант дефолта Украины, - Смолий

Фото: Яков Смолий (РБК-Украина)

В НБУ не видят оснований для такого развития событий

Национальный банк не рассматривает вариант отказа Украины от выплаты по обязательствам. Об этом на брифинге сообщил глава НБУ Яков Смолий, передает корреспондент РБК-Украина.

Отвечая на вопрос журналистов о возможном дефолте Украины, Смолий заявил:

"Мы не видим оснований для развития таких событий и не рассматриваем сегодня вообще вариант дефолта для Украины".

Напомним, глава НБУ Яков Смолий заявил, что базовый сценарий Национального банка Украины состоит в том, что Украина продолжит сотрудничество с Международным валютным фондом.

Отметим, глава НБУ Яков Смолий заявил, что распространение эпидемии коронавируса по миру может привести к рецессии мировой экономики. Как подчеркнул Смолий, мировые проблемы могут привести к значительному замедлению экономической активности в Украине.

По его словам, заключение новой программы с МВФ уменьшит уязвимость экономики Украины в период турбулентности на мировых рынках во время пиковых выплат по государственному долгу.

Отметим, премьер-министр Денис Шмыгаль 11 марта заявил, что Украина входит в мировой экономический кризис, вызванный распространением коронавируса в мире.