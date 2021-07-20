Кто представит Украину на Олимпийских играх: состав сборной

В Токио 23 июля стартуют Олимпийские игры 2020. Украину представят 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).
О том, кто именно будет бороться за медали для нашей страны, - в материале РБК-Украина.
Как известно, украинская теннисистка Марта Костюк на прошлой неделе снялась с Олимпийских игр из-за травмы, а гимнаст Олег Верняев пропустит соревнования из-за дисквалификации за допинг.
Однако, Национальный олимпийский комитет (НОК) накануне старта Игр опубликовал окончательный состав украинской команды на Олимпийских играх. Он выглядит следующим образом:
Больше информации о спортсменах, которые представят Украину на Олимпиаде 2020, можно узнать в справочнике НОК.