Хто представить Україну на Олімпійських іграх: склад збірної

У Токіо 23 липня стартують Олімпійські ігри 2020. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).
Про те, хто саме буде виборювати медалі для нашої країни, - в матеріалі РБК-Україна.
Як відомо, українська тенісистка Марта Костюк на минулому тижні знялася з Олімпійських ігор через травму, а гімнаст Олег Верняєв пропустить змагання через дискваліфікацію за допінг.
Однак, Національний олімпійський комітет (НОК) напередодні старту Ігр опублікував остаточний склад української команди на Олімпійських іграх. Він має такий вигляд:
Більше інформації про спортсменів, які представлять Україну на Олімпіаді 2020, можна дізнатися в довіднику НОК.