Хто представить Україну на Олімпійських іграх: склад збірної

У Токіо 23 липня стартують Олімпійські ігри 2020. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Про те, хто саме буде виборювати медалі для нашої країни, - в матеріалі РБК-Україна .

Як відомо, українська тенісистка Марта Костюк на минулому тижні знялася з Олімпійських ігор через травму, а гімнаст Олег Верняєв пропустить змагання через дискваліфікацію за допінг.

Однак, Національний олімпійський комітет (НОК) напередодні старту Ігр опублікував остаточний склад української команди на Олімпійських іграх. Він має такий вигляд:

Бадмінтон

Марія Улітіна (Дніпропетроська область)

Артем Почтарьов (Київ)

Бокс

Микола Буценко (Харківська область)

Цотне Рогава (Одеська область)

Ярослав Харциз (Харківська область)

Олександр Хижняк (Полтавська область)

Ганна Лисенко (Київська область)

Боротьба (вільна)

Василь Михайлов (Одеська область)

Олександр Хоцянівський (Донецька область)

Алла Бєлінська (Херсонська область)

Аліна Грушина (Київська область)

Оксана Лівач (Львівська область)

Ірина Коляденко (Київська область)

Алла Черкасова (Львівська область)

Боротьба (греко-римська)

Жан Беленюк (Полтавська область)

Парвіз Насібов (Запорізька область)

Ленур Теміров (Полтавська область)

Важка атлетика

Ірина Деха (Харківська область)

Каміла Конотоп (Харківська область)

Велоспорт

Яна Беломоїна (Волинська область) - маунтенбайк

Олена Старікова (Львівська область) - трек

Любов Басова (Київ) - трек

Анатолій Будяк (Донецька область) - шосе

Валерія Кононенко (Донецька область) - шосе

Веслування академічне

Ігор Хмара (Київ)

Станіслав Ковальов (Київ)

Веслування на байдарках і каное

Марія Кічасова-Скорик (Полтавська область)

Людмила Кукліновська (Полтавська область)

Людмила Лузан (Полтавська область)

Марія Повх (Волинська область)

Анастасія Тодорова (Одеська область)

Анастасія Четверікова (Житомирська область)

Юлія Юрійчук (Київська область)

Павло Алтухов (Полтавська область)

Юрій Вандюк (Волинська область)

Дмитро Янчук (Полтавська область)

Веслувальний слалом

Вікторія Ус (Київ)

Гімнастика (спортивна)

Діана Варінська (Київ)

Ігор Радівілов (Київ)

Петро Пахнюк (Київ)

Євген Юденков (Луганська область)

Ілля Ковтун (Черкаська область)

Гімнастика (художня)

Маріола Бондарчук (Київ)

Марія Височанська (Київ)

Анастасія Возняк (Київ)

Дарина Дуда (Київ)

Єва Мелещук (Київ)

Вікторія Онопрієнко (Київ)

Христина Погранична (Львівська область)

Дзюдо

Дар'я Білодід (Київ)

Анастасія Турчин (Волинська область)

Єлизавета Каланіна (Полтавська область)

Артем Лесюк (Київ)

Георгій Зантарая (Київ)

Кеджау Ньябалі (Київ)

Яків Хаммо (Київ)

Карате

Аніта Серьогіна (Одеська область)

Анжеліка Терлюга (Одеська область)

Станіслав Горун (Львівська область)

Кінний спорт

Інна Логутенкова (Донецька область)

Олександр Продан (Київська область)

Легка атлетика

Аліна Логвиненко (Донецька область)

Анастасія Бризгіна (Запорізька область)

Андрій Проценко (Херсонська область)

Анна Рижикова (Ярощук) (Дніпропетровська область)

Богдан-Іван Городиський (Київ)

Вікторія Калюжна (Донецька область)

Вікторія Ткачук (Донецька область)

Владислав Мазур (Житомирська область)

Ганна Шевчук (Івано-Франківська область)

Гліб Піскунов (Харківська область)

Данило Даниленко (Волинська область)

Дар'я Михайлова (Київська область)

Едуард Забуженко (Київська область)

Євгенія Прокоф'єва (Київ)

Іван Банзерук (Волинська область)

Іван Лосєв (Київська область)

Ігор Главан (Сумська область)

Ігор Мусієнко (Сумська область)

Ірина Геращенко (Київ)

Ірина Климець (Волинська область)

Ірина Новожилова (Херсонська область)

Катерина Климюк (Запорізька область)

Людмила Оляновська (Київська область)

Марина Бех-Романчук (Хмельницька область)

Марина Килипко (Харківська область)

Марія Миколенко (Донецька область)

Марія Сахарук (Філюк) (Волинська область)

Мар'ян Закальницкий (Донецька область)

Микита Нестеренко (Дніпропетровська область)

Микола Нижник (Київ)

Михайло Гаврилюк (Івано-Франківська область)

Михайло Кохан (Дніпропетровська область)

Назар Коваленко (Київська область)

Наталія Пироженко-Чорномаз (Київ)

Наталія Семенова (Донецька область)

Наталія Стребкова (Тернопільська область)

Олександр Погорілко (Сумська область)

Олександр Сітковський (Донецька область)

Ольга Саладуха (Донецька область)

Сергій Смелик (Донецька область)

Тетяна Мельник (Київ)

Юлія Левченко (Київ)

Яна Гладійчук (Київ)

Яна Качур (Київ).

Ярослава Магучіх (Дніпропетровська область)

Плавання

Дарина Зевіна (Київ)

Кристина Панчішко (Київ)

Владислав Бухов (Київ)

Денис Кесіль (Дніпропетровська область)

Михайло Романчук (Рівненська область)

Ігор Трояновський (Київ)

Сергій Фролов (Запорізька область)

Сергій Шевцов (Київ)

Плавання артистичне

Владислава Алексііва (Харківська область)

Марина Алексііва (Харківська область)

Вероніка Гришко (Харківська область)

Анастасія Савчук (Харківська область)

Ксенія Сидоренко (Харківська область)

Марта Федіна (Харківська область)

Єлизавета Яхно (Харківська область)

Катерина Резнік (Харківська область)

Аліна Шинкаренко (Харківська область)

Стрибки у воду

Олексій Середа (Луганська область)

Олег Сербін (Запорізька область)

Олег Колодій (Луганська область)

Вікторія Кесар (Запорізька область)

Анна Письменська (Луганська область)

Софія Лискун (Київ)

Стрільба з лука

Вероніка Марченко (Львівська область)

Анастасія Павлова (Херсонська область)

Лідія Січенікова (Чернівецька область)

Олексій Гунбін (Сумська область)

Стрільба кульова

Павло Коростильов (Львівська область)

Олег Омельчук (Рівненська область)

Олег Царьков (Вінницька область)

Сергій Куліш (Черкаська область)

Олена Костевич (Чернігівська область)

Стрільба стендова

Ірина Маловічко (Одеська область)

Сучасне п'ятиборство

Павло Тимощенко (Київ)

Теніс

Еліна Світоліна (Одеська область)

Даяна Ястремська (Одеська область)

Людмила Кіченок (Дніпропетровська область)

Надія Кіченок (Дніпропетровська область)

Теніс настільний

Коу Лей (Донецька область)

Маргарита Пісоцька (Київ)

Ганна Гапонова (Харківська область)

Триатлон

Юлія Єлістратова (Житомирська область)

Фехтування

Ольга Харлан (Київ)

Богдан Нікішин (Дніпропетровська область)

Ігор Рейзлін (Київ)

Роман Свічкар (Харківська область)

Анатолій Герей (Закарпатська область)

Олена Кривицька (Київ)

Більше інформації про спортсменів, які представлять Україну на Олімпіаді 2020, можна дізнатися в довіднику НОК.