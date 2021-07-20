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Хто представить Україну на Олімпійських іграх: склад збірної

Автор: Инна Собора

У Токіо 23 липня стартують Олімпійські ігри 2020. Україну представлять 158 олімпійців у 25 видах спорту (30 дисциплінах).

Про те, хто саме буде виборювати медалі для нашої країни, - в матеріалі РБК-Україна.

Як відомо, українська тенісистка Марта Костюк на минулому тижні знялася з Олімпійських ігор через травму, а гімнаст Олег Верняєв пропустить змагання через дискваліфікацію за допінг.

Однак, Національний олімпійський комітет (НОК) напередодні старту Ігр опублікував остаточний склад української команди на Олімпійських іграх. Він має такий вигляд:

Бадмінтон

  • Марія Улітіна (Дніпропетроська область)
  • Артем Почтарьов (Київ)

Бокс

  • Микола Буценко (Харківська область)
  • Цотне Рогава (Одеська область)
  • Ярослав Харциз (Харківська область)
  • Олександр Хижняк (Полтавська область)
  • Ганна Лисенко (Київська область)

Боротьба (вільна)

  • Василь Михайлов (Одеська область)
  • Олександр Хоцянівський (Донецька область)
  • Алла Бєлінська (Херсонська область)
  • Аліна Грушина (Київська область)
  • Оксана Лівач (Львівська область)
  • Ірина Коляденко (Київська область)
  • Алла Черкасова (Львівська область)

Боротьба (греко-римська)

  • Жан Беленюк (Полтавська область)
  • Парвіз Насібов (Запорізька область)
  • Ленур Теміров (Полтавська область)

Важка атлетика

  • Ірина Деха (Харківська область)
  • Каміла Конотоп (Харківська область)

Велоспорт

  • Яна Беломоїна (Волинська область) - маунтенбайк
  • Олена Старікова (Львівська область) - трек
  • Любов Басова (Київ) - трек
  • Анатолій Будяк (Донецька область) - шосе
  • Валерія Кононенко (Донецька область) - шосе

Веслування академічне

  • Ігор Хмара (Київ)
  • Станіслав Ковальов (Київ)

Веслування на байдарках і каное

  • Марія Кічасова-Скорик (Полтавська область)
  • Людмила Кукліновська (Полтавська область)
  • Людмила Лузан (Полтавська область)
  • Марія Повх (Волинська область)
  • Анастасія Тодорова (Одеська область)
  • Анастасія Четверікова (Житомирська область)
  • Юлія Юрійчук (Київська область)
  • Павло Алтухов (Полтавська область)
  • Юрій Вандюк (Волинська область)
  • Дмитро Янчук (Полтавська область)

Веслувальний слалом

  • Вікторія Ус (Київ)

Гімнастика (спортивна)

  • Діана Варінська (Київ)
  • Ігор Радівілов (Київ)
  • Петро Пахнюк (Київ)
  • Євген Юденков (Луганська область)
  • Ілля Ковтун (Черкаська область)

Гімнастика (художня)

  • Маріола Бондарчук (Київ)
  • Марія Височанська (Київ)
  • Анастасія Возняк (Київ)
  • Дарина Дуда (Київ)
  • Єва Мелещук (Київ)
  • Вікторія Онопрієнко (Київ)
  • Христина Погранична (Львівська область)

Дзюдо

  • Дар'я Білодід (Київ)
  • Анастасія Турчин (Волинська область)
  • Єлизавета Каланіна (Полтавська область)
  • Артем Лесюк (Київ)
  • Георгій Зантарая (Київ)
  • Кеджау Ньябалі (Київ)
  • Яків Хаммо (Київ)

Карате

  • Аніта Серьогіна (Одеська область)
  • Анжеліка Терлюга (Одеська область)
  • Станіслав Горун (Львівська область)

Кінний спорт

  • Інна Логутенкова (Донецька область)
  • Олександр Продан (Київська область)

Легка атлетика

  • Аліна Логвиненко (Донецька область)
  • Анастасія Бризгіна (Запорізька область)
  • Андрій Проценко (Херсонська область)
  • Анна Рижикова (Ярощук) (Дніпропетровська область)
  • Богдан-Іван Городиський (Київ)
  • Вікторія Калюжна (Донецька область)
  • Вікторія Ткачук (Донецька область)
  • Владислав Мазур (Житомирська область)
  • Ганна Шевчук (Івано-Франківська область)
  • Гліб Піскунов (Харківська область)
  • Данило Даниленко (Волинська область)
  • Дар'я Михайлова (Київська область)
  • Едуард Забуженко (Київська область)
  • Євгенія Прокоф'єва (Київ)
  • Іван Банзерук (Волинська область)
  • Іван Лосєв (Київська область)
  • Ігор Главан (Сумська область)
  • Ігор Мусієнко (Сумська область)
  • Ірина Геращенко (Київ)
  • Ірина Климець (Волинська область)
  • Ірина Новожилова (Херсонська область)
  • Катерина Климюк (Запорізька область)
  • Людмила Оляновська (Київська область)
  • Марина Бех-Романчук (Хмельницька область)
  • Марина Килипко (Харківська область)
  • Марія Миколенко (Донецька область)
  • Марія Сахарук (Філюк) (Волинська область)
  • Мар'ян Закальницкий (Донецька область)
  • Микита Нестеренко (Дніпропетровська область)
  • Микола Нижник (Київ)
  • Михайло Гаврилюк (Івано-Франківська область)
  • Михайло Кохан (Дніпропетровська область)
  • Назар Коваленко (Київська область)
  • Наталія Пироженко-Чорномаз (Київ)
  • Наталія Семенова (Донецька область)
  • Наталія Стребкова (Тернопільська область)
  • Олександр Погорілко (Сумська область)
  • Олександр Сітковський (Донецька область)
  • Ольга Саладуха (Донецька область)
  • Сергій Смелик (Донецька область)
  • Тетяна Мельник (Київ)
  • Юлія Левченко (Київ)
  • Яна Гладійчук (Київ)
  • Яна Качур (Київ).
  • Ярослава Магучіх (Дніпропетровська область)

Плавання

  • Дарина Зевіна (Київ)
  • Кристина Панчішко (Київ)
  • Владислав Бухов (Київ)
  • Денис Кесіль (Дніпропетровська область)
  • Михайло Романчук (Рівненська область)
  • Ігор Трояновський (Київ)
  • Сергій Фролов (Запорізька область)
  • Сергій Шевцов (Київ)

Плавання артистичне

  • Владислава Алексііва (Харківська область)
  • Марина Алексііва (Харківська область)
  • Вероніка Гришко (Харківська область)
  • Анастасія Савчук (Харківська область)
  • Ксенія Сидоренко (Харківська область)
  • Марта Федіна (Харківська область)
  • Єлизавета Яхно (Харківська область)
  • Катерина Резнік (Харківська область)
  • Аліна Шинкаренко (Харківська область)

Стрибки у воду

  • Олексій Середа (Луганська область)
  • Олег Сербін (Запорізька область)
  • Олег Колодій (Луганська область)
  • Вікторія Кесар (Запорізька область)
  • Анна Письменська (Луганська область)
  • Софія Лискун (Київ)

Стрільба з лука

  • Вероніка Марченко (Львівська область)
  • Анастасія Павлова (Херсонська область)
  • Лідія Січенікова (Чернівецька область)
  • Олексій Гунбін (Сумська область)

Стрільба кульова

  • Павло Коростильов (Львівська область)
  • Олег Омельчук (Рівненська область)
  • Олег Царьков (Вінницька область)
  • Сергій Куліш (Черкаська область)
  • Олена Костевич (Чернігівська область)

Стрільба стендова

  • Ірина Маловічко (Одеська область)

Сучасне п'ятиборство

  • Павло Тимощенко (Київ)

Теніс

  • Еліна Світоліна (Одеська область)
  • Даяна Ястремська (Одеська область)
  • Людмила Кіченок (Дніпропетровська область)
  • Надія Кіченок (Дніпропетровська область)

Теніс настільний

  • Коу Лей (Донецька область)
  • Маргарита Пісоцька (Київ)
  • Ганна Гапонова (Харківська область)

Триатлон

  • Юлія Єлістратова (Житомирська область)

Фехтування

  • Ольга Харлан (Київ)
  • Богдан Нікішин (Дніпропетровська область)
  • Ігор Рейзлін (Київ)
  • Роман Свічкар (Харківська область)
  • Анатолій Герей (Закарпатська область)
  • Олена Кривицька (Київ)

Більше інформації про спортсменів, які представлять Україну на Олімпіаді 2020, можна дізнатися в довіднику НОК.

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Олімпіада 2020