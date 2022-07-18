Чехия предложила пересмотреть ЕС стратегию отношений с РФ

Фото: министр иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Чехии Ян Липавский (Getty Images)

ЕС необходима новая долгосрочная стратегия отношений с Москвой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел председательствующей в Совете ЕС Чехии Яна Липавского, передает ČTK.