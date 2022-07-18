Країна, що головує в ЄС, запропонувала переглянути стратегію відносин з РФ

Фото: міністр закордонних справ Чехії, яка головує в Раді ЄС Ян Ліпавський (Getty Images)

ЄС потрібна нова довгострокова стратегія відносин із Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії, яка головує в Раді ЄС, Яна Липавського, передає ČTK.