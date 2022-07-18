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Країна, що головує в ЄС, запропонувала переглянути стратегію відносин з РФ

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Європа, Понеділок 18 липня 2022 19:38
Країна, що головує в ЄС, запропонувала переглянути стратегію відносин з РФ Фото: міністр закордонних справ Чехії, яка головує в Раді ЄС Ян Ліпавський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

ЄС потрібна нова довгострокова стратегія відносин із Москвою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ Чехії, яка головує в Раді ЄС, Яна Липавського, передає ČTK.

Виступаючи перед засіданням керівників зовнішньополітичних відомств держав ЄС у понеділок, 18 липня, Липавський заявив, що нинішні принципи, на яких ґрунтуються європейсько-російські відносини, застаріли.

"Ми повинні врахувати нову реальність ворожості (Росії) і бути готовими захищатися від російської загрози", - сказав голова чеського МЗС, додавши, що докладніше це питання обговорять на неформальній зустрічі в серпні.

Нагадаємо, аналітики вважають, що найближчі місяці стануть вирішальними у санкційній війні між Заходом і Росією.

Окрім того, Європейська комісія офіційно запропонувала країнам ЄС ввести сьомий пакет санкцій проти РФ.

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