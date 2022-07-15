ЕК предлагает ввести новый пакет санкций против России: что в него войдет
Европейская комиссия официально предложила странам-участницам ЕС ввести седьмой пакет санкций против России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.
Сообщается, что сегодня было подано совместное предложение о новом пакете мер для поддержания и повышения эффективности предыдущих шести пакетов санкций ЕС против России.
Из чего состоит седьмой пакет санкций:
- вводит запрет на импорт российского золота
- усиливается контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий
- согласовываются санкции с партнерами по G7
Кроме того, этот пакет подтверждает, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией с Россией. Также уточняется точный объем некоторых финансовых и экономических санкций.
"Теперь этот пакет будет обсуждаться государствами-членами в Совете в связи с его принятием", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила продлить все санкции против России за вторжение в Украину до января 2023 года.
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