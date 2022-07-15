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ЕК предлагает ввести новый пакет санкций против России: что в него войдет

Новина українською →
Брюссель, Пятница 15 июля 2022 17:20
ЕК предлагает ввести новый пакет санкций против России: что в него войдет Фото: глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Европейская комиссия официально предложила странам-участницам ЕС ввести седьмой пакет санкций против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Европейской комиссии.

Сообщается, что сегодня было подано совместное предложение о новом пакете мер для поддержания и повышения эффективности предыдущих шести пакетов санкций ЕС против России.

Из чего состоит седьмой пакет санкций:

  • вводит запрет на импорт российского золота
  • усиливается контроль за экспортом товаров двойного назначения и передовых технологий
  • согласовываются санкции с партнерами по G7

Кроме того, этот пакет подтверждает, что санкции ЕС никоим образом не направлены на торговлю сельскохозяйственной продукцией с Россией. Также уточняется точный объем некоторых финансовых и экономических санкций.

"Теперь этот пакет будет обсуждаться государствами-членами в Совете в связи с его принятием", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что Еврокомиссия предложила продлить все санкции против России за вторжение в Украину до января 2023 года.

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