Головою Єврокомісії може стати екс-глава МЗС Нідерландів

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Франс Тіммерманс вважає, що Путін і Трамп прагнуть розколоти Європу

Екс-міністр закордонних справ Нідерландів, нині віце-президента Єврокомісії Франс Тіммерманс, має намір виставити свою кандидатуру на пост голови Європейської комісії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Серед тем, які він має намір включити в свою програму, Тіммерманс назвав загрозу з боку президентів Росії Володимира Путіна та США Дональда Трампа, які "прагнуть розколоти Європу". Також він має намір порушити проблему зміни клімату, технологічного прогресу, зниження соціальних стандартів.

Під час засідання фракції "Прогресивний альянс соціалістів і демократів" можливий кандидат у голови Єврокомісії заявив, що політичним силам, які на виборах в Європарламент наприкінці травня 2019 року будуть виступати за роздроблену Європу, потрібно протистояти програмою, яка показує, що "ми займаємося темами, які турбують європейців".

Як зазначає видання, одним із конкурентів соціал-демократа Тіммерманса в боротьбі за пост голови Єврокомісії може стати німецький політик Манфред Вебер, який представляє німецький Християнсько-соціальний союз, який має намір балотуватися від Європейської народної партії, що володіє наразі більшістю місць в Європарламенті.

Нагадаємо, у Держдепі США вважають, що Європейський союз не повинен послаблювати санкції проти Росії, оскільки загроза, яку становить Кремль, тільки зростає.