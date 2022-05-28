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Стефанчук подтвердил зарубежные командировки Порошенко, - Геращенко

Фото: Ирина Геращенко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко заявила, что глава Верховной рады Руслан Стефанчук подтвердил зарубежные командировки Петра Порошенко, таким образом подтвердив незаконность действий пограничников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Геращенко в Facebook.

"Только что имела телефонный разговор с председателем ВР Русланом Стефанчуком. Он подчеркнул, что подписал 2 распоряжения о заграничных командировках Петра Порошенко. И что у него нет других распоряжений, с другими реквизитами или QR кодами, потому что действуют эти", - написала Геращенко.

Напомним, вчера пограничники не разрешили пересечь границу пятому президенту Петру Порошенко для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Ранее официальный состав делегации утвердил председатель Верховной Рады.

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