Порошенко не пустили на Парламентскую ассамблею НАТО, - Геращенко
Пограничники не позволили пересечь границу пятому президенту Петру Порошенко для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Ранее официальный состав делегации утвердил председатель Верховной рады.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко.
"Сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу. Без объяснения причин. Пограничники на пункте пропуска Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельное или отменено распоряжение", хоть всех других депутатов выпускают из страны без всяких проблем", - заявила Геращенко.
По ее словам, руководство фракции "ЕС" пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт.
"Сегрегация депутатов уже давно происходит по партийной принадлежности, но подобную дерзость мы видим впервые, и это возвращает страну во времена Януковича", - убеждена Геращенко.
"Европейская солидарность" расценивает эту ситуацию как заказ власти, продолжающей войну с Порошенко.
"Это не просто подрыв задекларированного единства, а полное его разрушение. Это пустяковая и недостойная политика. Эта провокация направлена на раскол общества, разрушение международного имиджа Украины", - добавила она.
По ее словам, особенно опасно это выглядит накануне тяжелых дебатов о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС.
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