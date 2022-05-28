ru ua
Сб, 28 мая News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Порошенко не пустили на Парламентскую ассамблею НАТО, - Геращенко

Новина українською →
Суббота 28 мая 2022 09:44
Порошенко не пустили на Парламентскую ассамблею НАТО, - Геращенко Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Артем Горовенко

Пограничники не позволили пересечь границу пятому президенту Петру Порошенко для участия в Парламентской ассамблее НАТО. Ранее официальный состав делегации утвердил председатель Верховной рады.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сопредседателя фракции "Европейская солидарность" Ирину Геращенко.

"Сегодня вечером Порошенко не пропустили через границу. Без объяснения причин. Пограничники на пункте пропуска Рава Русская несли какую-то чушь о "поддельное или отменено распоряжение", хоть всех других депутатов выпускают из страны без всяких проблем", - заявила Геращенко.

По ее словам, руководство фракции "ЕС" пыталось связаться с председателем ВР, чтобы понять, что происходит, однако он не вышел на контакт.

"Сегрегация депутатов уже давно происходит по партийной принадлежности, но подобную дерзость мы видим впервые, и это возвращает страну во времена Януковича", - убеждена Геращенко.

"Европейская солидарность" расценивает эту ситуацию как заказ власти, продолжающей войну с Порошенко.

"Это не просто подрыв задекларированного единства, а полное его разрушение. Это пустяковая и недостойная политика. Эта провокация направлена на раскол общества, разрушение международного имиджа Украины", - добавила она.

По ее словам, особенно опасно это выглядит накануне тяжелых дебатов о получении Украиной статуса кандидата в члены ЕС.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Петр Порошенко
NEWS
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
В Украине появится государственная сеть АЗС: что известно
DAILY
"Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина "Броня" победы. Какие танки, БТРы и другая бронетехника нужны Украине от Запада