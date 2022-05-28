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Стефанчук підтвердив закордонні відрядження Порошенка, - Геращенко

Фото: Ірина Геращенко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко заявила, що голова Верховної ради Руслан Стефанчук підтвердив закордонні відрядження Петра Порошенка, таким чином підтвердивши незаконність дій прикордонників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Геращенко у Facebook.

"Тільки но мала телефонну розмову з головою ВР Русланом Стефанчуком. Він підкреслив, що підписав 2 розпорядження про закордонні відрядження Петра Порошенка. І що в нього немає інших розпоряджень, з іншими реквізитами чи QR кодами, бо діють ці", - написала Геращенко.

Нагадаємо, вчора прикордонники не дозволили перетнути кордон п'ятому президенту Петру Порошенку для участі у Парламентській асамблеї НАТО. Раніше офіційний склад делегації затвердив голова Верховної ради.

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