Председатель Сумской ОГА назвал города, которые находятся под контролем оккупантов

Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий назвал города, которые сегодня находятся под контролем российских военных. Также оккупанты контролируют основные трассы и дороги.

Об этом в интервью для РБК-Украина рассказал председатель ОГА (ОВА) Дмитрий Живицкий.

"Основные трассы и дороги также контролируются российскими военными, которые спокойно себе передвигаются между населенными пунктами, перегруппировываются", - добавил Живицкий,

Как отметил председатель ОГА, сейчас под контролем оккупантов находятся:

"Общая ситуация сложная, особенно в центральной и южной частях области",- заявил Живицкий.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что недавно российские оккупанты отпустили из плена председателя Ахтырского райсовета Сергея Киричко.

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