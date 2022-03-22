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Председатель Ахтырского райсовета освобожден после недельного плена у оккупантов

Новина українською →
Вторник 22 марта 2022 21:01
Председатель Ахтырского райсовета освобожден после недельного плена у оккупантов Серий Киричко (ohtrada.com.ua)
Автор: Татьяна Самарук

Главу Ахтырского райсовета Сергея Киричка российские оккупанты отпустили после недельного плена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, сейчас Киричко продолжает проукраинскую деятельность.

В частности, с первых часов после плена он сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" - сказал Киричко.

Ранее мы сообщали, что оккупанты похитили мэра города Берислав и местного активиста.

Также мы писали, что украинские военные взяли в плен четырех боевиков "ЛДНР".

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