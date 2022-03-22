Председатель Ахтырского райсовета освобожден после недельного плена у оккупантов

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.

По ее словам, сейчас Киричко продолжает проукраинскую деятельность.

В частности, с первых часов после плена он сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.

"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" - сказал Киричко.