Голова Сумської ОДА назвав міста, які перебувають під контролем окупантів

Голова Сумської ОДА Дмитро Живицький назавав міста, які сьогодні перебувають під контролем російських військових. Також окупанти контролюють основні траси й дороги.

Про це в інтерв'ю для РБК-Україна розповів голова ОДА (ОВА) Дмитро Живицький.

"Основні траси і дороги також контролюються російськими військовими, які спокійно собі пересуваються між населеними пунктами, перегруповуються", - додав Живицький,

Як відзначив голова ОДА, наразі під контролем окупантів перебувають:

"Загальна ситуація складна, особливо в центральній та південній частинах області",- заявив Живицький.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно російські окупанти відпустили з полону голову Охтирської райради Сергія Кірічка.

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