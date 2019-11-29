Председатель ОБСЕ Лайчак посетил Станицу Луганскую

Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак вместе с заместителем министра иностранных дел Украины Егором Божком совершили поездку в Луганской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу украинского МИД.

Дипломаты посетили контрольный пункт въезда/выезда "Станица Луганская" и ознакомились с функционированием построенного мостового перехода через р. Северский Донец.

Отмечается, что во время визита Лайчак передал украинской стороне сертификаты на три машины скорой медицинской помощи в рамках гуманитарной помощи Словакии.

"Визит Действующего председателя ОБСЕ подтвердил неизменное внимание международного сообщества к ситуации на востоке Украины, вызванной российской агрессией", - отметили в МИД Украины.

Ранее Лайчак заявил, что переговоры о возможных новых участка разведения войск на Донбассе ведутся в рамках Трехсторонней контактной группы.

РБК-Украина писало, что председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак рассчитывает на конкретный результат встречи лидеров стран "нормандской четверки".