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Глава ОБСЕ Лайчак посетит Донбасс

Новости » Политика     27.11.2019 - 18:54
Глава ОБСЕ Лайчак посетит Донбасс
Фото: Мирослав Лайчак (flickr.com unisgeneva)

Лайчак будет находиться в Украине 28-29 ноября

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных и европейских дел Словакии Мирослав Лайчак 28-29 будет находиться с визитом в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Отмечается, что целью визита является подведение итогов председательства Словацкой Республики в ОБСЕ в течение 2019 года, а также согласование позиций, важных для сохранения ключевого внимания ОБСЕ как региональной организации к вызовам, вызванным продолжающейся российской агрессией против Украины.

"Программа визита среди прочего предусматривает совместную поездку министров иностранных дел Украины и Словацкой Республики в пгт. Станица Луганская", - говорится в сообщении.

Кроме того, ожидается, что состоится обмен мнениями относительно подготовки к заседанию Совета министров иностранных дел ОБСЕ, запланированного на 5-6 декабря в Братиславе.

Ранее Мирослав Лайчак поздравил разведение сил в Петровском. Он заявил, что приближает проведение саммита в нормандском формате в ближайшее время.

РБК-Украина писало, что в середине октября министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава ОБСЕ Мирослав Лайчак обсудили в Люксембурге усиление работы Трехсторонней контактной группы.

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