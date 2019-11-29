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Лайчак рассказал об ожиданиях от нормандской встречи

Новости » Политика     29.11.2019 - 15:01
Лайчак рассказал об ожиданиях от нормандской встречи
Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак заявил о безальтернативности минских соглашений

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак рассчитывает на конкретный результат встречи лидеров стран "нормандской четверки". Об этом заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак во время визита в Станицу Луганскую, сообщают местные СМИ.

Лайчак отметил, что хотел бы "положительной динамики".

"У меня есть ожидания от встречи лидеров "нормандской четверки" и я действительно хотел бы видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, чтобы ее сохранить и чтобы идти дальше", - отметил он.

Также глава ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений для достижения мира в Украине.

"Потому что альтернативы выполнению минских договоренностей нет, и если мы действительно хотим мир в Украине, тогда надо это выполнять. Чтобы Украина была такой, как мы ее признаем в международно признанных границах", - добавил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверил, что Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" в Париже не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину. По его мнению, на саммите российская сторона будет делать все возможное, чтобы Украина пошла на прямые отношения с оккупированным Донбассом.

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Новости Украины ОБСЕминские соглашенияМирослав ЛайчакНормандский формат
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