Лайчак рассказал об ожиданиях от нормандской встречи

Фото: Мирослав Лайчак (twitter.com/MiroslavLajcak)

Лайчак заявил о безальтернативности минских соглашений

Председатель ОБСЕ Мирослав Лайчак рассчитывает на конкретный результат встречи лидеров стран "нормандской четверки". Об этом заявил глава ОБСЕ Мирослав Лайчак во время визита в Станицу Луганскую, сообщают местные СМИ.

Лайчак отметил, что хотел бы "положительной динамики".

"У меня есть ожидания от встречи лидеров "нормандской четверки" и я действительно хотел бы видеть план конкретных шагов, чтобы ту положительную динамику, которая у нас есть, чтобы ее сохранить и чтобы идти дальше", - отметил он.

Также глава ОБСЕ заявил о безальтернативности минских соглашений для достижения мира в Украине.

"Потому что альтернативы выполнению минских договоренностей нет, и если мы действительно хотим мир в Украине, тогда надо это выполнять. Чтобы Украина была такой, как мы ее признаем в международно признанных границах", - добавил он.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов уверил, что Владимир Зеленский на саммите "нормандской четверки" в Париже не пойдет на уступки президенту России Владимиру Путину. По его мнению, на саммите российская сторона будет делать все возможное, чтобы Украина пошла на прямые отношения с оккупированным Донбассом.