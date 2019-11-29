Голова ОБСЄ Лайчак відвідав Станицю Луганську

Фото: Мірослав Лайчак на Донбасі (mfa.gov.ua)

Лайчак оглянув нещодавно відкритий міст через Сіверський Донець

Діючий голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мірослав Лайчак разом із заступником міністра закордонних справ України Єгором Божком здійснили поїздку до Луганської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу українського МЗС.

Дипломати відвідали контрольний пункт в’їзду/виїзду "Станиця Луганська" та ознайомились з функціонуванням відбудованого мостового переходу через р. Сіверський Донець.

Зазначається, що під час візиту Лайчак передав українській стороні сертифікати на три машини швидкої медичної допомоги в рамках гуманітарної допомоги Словаччини.

"Візит Діючого голови ОБСЄ підтвердив незмінну увагу міжнародної спільноти до ситуації на сході України, спричиненої російською агресією", - відзначили в МЗС України.

Раніше Лайчак заявив, що переговори про можливі нові ділянки розведення військ на Донбасі ведуться в рамках Тристоронньої контактної групи.

РБК-Україна писало, що голова ОБСЄ Мирослав Лайчак розраховує на конкретний результат зустрічі лідерів країн "нормандської четвірки".