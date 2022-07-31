Глава Кировоградской ОГА обратился к жителям из-за обстрела Николаева

После ударов по Николаеву, глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович обратился к горожанам с призывом передать рулонные пленки пострадавшему городу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Кировоградской ОВА Андрея Райковича.

В случае наличия рулонной пленки необходимо обращаться к Кировоградского городского совета, а именно звонить в заместителя городского головы Александра Мосина по телефону 0(50) 341 28 27.

"Обращаюсь к предпринимателям, владельцам торговых сетей, строительных организаций и фирм, кто имеет в наличии рулонную пленку, отзовитесь! Она срочно нужна николаевцам", - пишет Райкович.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские оккупанты позапрошлой ночью ударили по спальному району Николаеву, в результате чего погиб гражданские.

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