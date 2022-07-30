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Оккупанты ночью ударили по спальному району Николаева: есть жертва и раненые

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Николаев, Суббота 30 июля 2022 09:29
Оккупанты ночью ударили по спальному району Николаева: есть жертва и раненые Фото: оккупанты ночью ударили по спальному району Николаева (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты ночью ударили по спальному району Николаеву. В результате вражеской атаки погиб человек, а еще шестеро ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Николаевской ОВА Виталия Кима в Telegram.

"Ночью, 30 июля, после 01:00 был обстрелян один из спальных районов города. Предварительно известно, что один человек погиб, шестеро - получили ранения", - написал Ким.

Он также сообщил, что по результатам обстрела значительные повреждения получили многоэтажки.

Сейчас подробная информация уточняется.

Напомним, вчера войска РФ кассетными снарядами обстреляли Николаев и также спальный район. Враг ударил вблизи остановки общественного транспорта. В результате погибли люди и многие получили ранения.

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