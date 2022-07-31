Голова Кіровоградської ОДА звернувся до мешканців через обстріл Миколаєва

Після ударів по Миколаєву, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович звернувся до містян з закликом передати рулонні плівки постраждалому місту.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.
"Звертаюсь до підприємців, власників торговельних мереж, будівельних організацій та фірм, хто має в наявності рулонну плівку, відгукніться! Вона терміново потрібна миколаївцям", - пише Райкович.
У разі наявності рулонної плівки необхідно звертатися до Кіровоградської міської ради, а саме телефонувати до заступника міського голови Олександра Мосіна за телефоном 0(50) 341 28 27.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти позаминулої ночі вдарили по спальному району Миколаєву, внаслідок чого загинув цивільні.
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