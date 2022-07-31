RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Голова Кіровоградської ОДА звернувся до мешканців через обстріл Миколаєва

Фото: Андрій Райкович, голова Кіровоградської ОВА (facebook.com/andriy.raykovich)
Автор: Сергій Пишкін

Після ударів по Миколаєву, голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович звернувся до містян з закликом передати рулонні плівки постраждалому місту.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Кіровоградської ОВА Андрія Райковича.

"Звертаюсь до підприємців, власників торговельних мереж, будівельних організацій та фірм, хто має в наявності рулонну плівку, відгукніться! Вона терміново потрібна миколаївцям", - пише Райкович.

У разі наявності рулонної плівки необхідно звертатися до Кіровоградської міської ради, а саме телефонувати до заступника міського голови Олександра Мосіна за телефоном 0(50) 341 28 27.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що російські окупанти позаминулої ночі вдарили по спальному району Миколаєву, внаслідок чого загинув цивільні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
УкраїнаКропивницька область