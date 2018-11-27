Председатель и генсек ОБСЕ призвали к деэскалации ситуации в Керченском проливе

Фото: Моаверо Миланези (osce.org)

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер отметил, что немедленная деэскалация является необходимой и важной

Председатель ОБСЕ Энзо Моаверо Миланези и генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер обеспокоены ситуацией в районе Азовского моря и призвали к сдержанности и диалогу с целью деэскалации ситуации в Азовском море и Керченском проливе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Миланези призвал стороны воздерживаться от применения силы и решать все споры мирным путем, "в полном соответствии с международным правом, принципами и обязательствами ОБСЕ и при полном уважении к суверенитету и территориальной целостности стран".

Он добавил, что события возле Керченского пролива показали потребность в совместной работе, прежде всего в ОБСЕ, "с целью снижения рисков и предотвращения инцидентов".

Генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремінгер отметил, что немедленная деэскалация является необходимой и важной.

"Я призываю Украину и Российскую Федерацию демонстрировать сдержанность, отказаться от любых дальнейших провокаций и немедленно начать диалог с целью снижения риска дальнейшего напряжения в регионе".

Отметим, в Бундестаг правящая коалиция Германии - Христианско-демократического союза и Христианско-социального союза - единогласно проголосовала за заявление, в которой жестко осудил атаку России в Керченском проливе.