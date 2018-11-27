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Голова та генсек ОБСЄ закликали до деескалації ситуації у Керченській протоці

Новини » Політика    27.11.2018 - 17:05
Голова та генсек ОБСЄ закликали до деескалації ситуації у Керченській протоці
Фото: Моаверо Міланезі (osce.org)

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер наголосив, що негайна деескалація є необхідною та важливою

Голова ОБСЄ Ензо Моаверо Міланезі та генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер занепокоєні ситуацією в районі Азовського моря та закликали до стриманості і діалогу з метою деескалації ситуації в Азовському морі та Керченській протоці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Організації з безпеки та співробітництва в Європі.

Міланезі закликав сторони утримуватися від застосування сили та вирішувати усі суперечки мирним шляхом, "у повній відповідності до міжнародного права, принципів і зобов’язань ОБСЄ та при повній повазі до суверенітету та територіальної цілісності країн". 

Він додав, що події біля Керченської протоки засвідчили потребу у спільній роботі, передусім в ОБСЄ, "з метою зниження ризиків та запобігання інцидентам".

Генеральний секретар ОБСЄ Томас Гремінгер наголосив, що негайна деескалація є необхідною та важливою.

"Я закликаю Україну та Російську Федерацію демонструвати стриманість, відмовитися від будь-яких подальших провокацій та негайно розпочати діалог з метою зниження ризику подальшого напруження в регіоні".

Відзначимо, у Бундестагу правляча коаліція Німеччини - Християнсько-демократичного союзу і Християнсько-соціального союзу - одноголосно проголосувала за заяву, якою жорстко засудила атаку Росії в Керченській протоці.

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