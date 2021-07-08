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Глава фракции "Голос" в Киевсовете анонсировал пилотный проект безбарьерного передвижения для всех киевлян

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Киев, Четверг 08 июля 2021 10:46
Глава фракции "Голос" в Киевсовете анонсировал пилотный проект безбарьерного передвижения для всех киевлян Фото: Григорий Маленко (goloszmin.org)
Автор: РБК-Украина

В Дарницком районе стартует пилотный проект по созданию комфортных условий передвижения для всех граждан. Речь идет про маломобильные группы населения - людей с инвалидностью и ограниченной мобильностью.

Об этом сообщил председатель фракции "Голоса" в Киевском городском совете Григорий Маленко.

По его словам, город должен стать не просто безбарьерным и инклюзивным, а комфортным для всех киевлян и гостей столицы.

"Киев должен быть доступным и комфортным для всех, включая маломобильные группы, людей с инвалидностью, пользователей самокатов и моноколес. Для этого нужно создать определенные технические условия для передвижения. Новые современные объекты инфраструктуры уже строятся в соответствии с этими требованиями, но в столице есть много локаций, которые нуждаются в адаптации к современным реалиям", - подчеркнул депутат.

Как отметил Григорий Маленко, сейчас разрабатывается проект решения, в котором будет предусмотрено проведение реконструкции существующих и оборудование новых пандусов и съездов в соответствии с нормами места общего пользования.

Депутат добавил, что пилотный проект запускается в Дарницком районе, а дальше его реализуют во всех районах столицы.

Как сообщалось, в Украине собираются увеличить размер соцпомощи на детей с тяжелыми болезнями, которым не установлена ​​инвалидность. Это должно произойти с 1 января 2022 года.

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