Глава фракции "Голос" в Киевсовете анонсировал пилотный проект безбарьерного передвижения для всех киевлян

В Дарницком районе стартует пилотный проект по созданию комфортных условий передвижения для всех граждан. Речь идет про маломобильные группы населения - людей с инвалидностью и ограниченной мобильностью.

По его словам, город должен стать не просто безбарьерным и инклюзивным, а комфортным для всех киевлян и гостей столицы.

"Киев должен быть доступным и комфортным для всех, включая маломобильные группы, людей с инвалидностью, пользователей самокатов и моноколес. Для этого нужно создать определенные технические условия для передвижения. Новые современные объекты инфраструктуры уже строятся в соответствии с этими требованиями, но в столице есть много локаций, которые нуждаются в адаптации к современным реалиям", - подчеркнул депутат.

Как отметил Григорий Маленко, сейчас разрабатывается проект решения, в котором будет предусмотрено проведение реконструкции существующих и оборудование новых пандусов и съездов в соответствии с нормами места общего пользования.

Депутат добавил, что пилотный проект запускается в Дарницком районе, а дальше его реализуют во всех районах столицы.