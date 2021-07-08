Голова фракції "Голос" у Київраді анонсував пілотний проект безбар'єрного пересування для усіх киян

У Дарницькому районі Києва стартуватиме пілотний проект щодо створення комфортних умов пересування для усіх громадян. Мова йде про маломобільні групи населення - людей з інвалідністю та обмеженою мобільністю.

Про це повідомив голова фракції "Голосу" у Київській міській раді Григорій Маленко.

За його словами, місто має стати не просто безбар'єрним та інклюзивним, а комфортним для всіх киян та гостей столиці.

"Київ має бути доступним та комфортним для всіх, включаючи маломобільні групи, людей з інвалідністю, користувачів самокатів та моноколес. Для цього потрібно створити певні технічні умови для пересування. Нові сучасні об'єкти інфраструктури вже будуються відповідно до цих вимог, але у столиці є багато локацій, які потребують пристосування до сучасних реалій", – наголосив депутат.

Як зазначив Григорій Маленко, наразі розробляється проект рішення, у якому буде передбачено проведення реконструкції існуючих та обладнання нових пандусів та з’їздів відповідно до норм місця загального користування.

Депутат додав, що пілотний проект запускається у Дарницькому районі, а далі його реалізують в усіх районах столиці.