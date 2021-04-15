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Председатель Евросовета заверил Зеленского в однозначной поддержке территориальной целостности Украины

Новина українською → Четверг 15 апреля 2021 15:36
Председатель Евросовета заверил Зеленского в однозначной поддержке территориальной целостности Украины Фото: председатель Евросовета Шарль Мишель и президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Председатель Европейского совета Шарль Мишель провел телефонные переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским и генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом. Он выразил твердую поддержку суверенитета Украины на фоне стягивания российских войск.

Об этом Мишель сообщил в своем Twitter.

По его словам, стороны "с глубоким беспокойством" обсудили вопросы российских военных, которые собирают у границ Украины.

"ЕС является твердым и единым в своей однозначной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины", - подчеркнул политик.

Ранее президент Евросовета в разговоре с Владимиром Путиным выразил мнение, что отношения между ЕС и Россией находятся на низком уровне. В настоящее время существуют разногласия по многим вопросам.

Напомним, сегодня, 15 марта, Зеленский обсудил агрессию РФ с президентом Финляндии, который ранее беседовал с Путиным.

Кроме того, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Европейский союз должен демотивировать Российскую Федерацию от дальнейшей агрессии против Украины. Этому могут способствовать новые санкции против РФ, а также поддержка оборонной способности Украины.

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