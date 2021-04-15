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Голова Євроради запенив Зеленського у однозначній підтримці територіальної цілісності України

Новость на русском → Четвер 15 квітня 2021 15:36
Голова Євроради запенив Зеленського у однозначній підтримці територіальної цілісності України Фото: голова Євроради Шарль Мішель та президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Голова Європейської ради Шарль Мішель провів телефонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським та генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Він висловив тверду підтримку суверенітету України на фоні стягнення російських військ.

Про це Мішель повідомив в своєму Twitter.

За його словами, сторони "з глибоким занепокоєнням" обговорили питання російських військових, які збираються біля кордонів України.

"ЄС є твердим і єдиним у своїй однозначній підтримці суверенітету та територіальної цілісності України", - наголосив політик.

Раніше президент Євроради в розмові з Володимиром Путіним висловив думку, що відносини між ЄС і Росією знаходяться на низькому рівні. В цей час існують розбіжності з багатьох питань.

Нагадаємо, сьогодні, 15 березня, Зеленський обговорив агресію РФ з президентом Фінляндії, який раніше розмовляв з Путіним.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Європейський союз повинен демотивувати Російську Федерацію від подальшої агресії проти України. Цьому можуть сприяти нові санкції проти РФ, а також підтримка оборонної спроможності України.

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