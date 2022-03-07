Глава Черниговской ОГА о ночных обстрелах оккупантами: минус несколько школ и садик

Российские оккупанты ночью с 6 на 7 марта не прекращали обстрелы города Чернигов. Захватчики повредили несколько школ и детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram .

"Нахожусь в 19-й школе. Ее уже нет. Враг целый вечер и ночь стрелял по гражданским объектам города Чернигов. У нас минус несколько школ и садик. Прилетало также в объекты инфраструктуры", - отметил он.

Также Чаус добавил, что ремонтные бригады облэнерго восстанавливают теплоснабжение в городе.