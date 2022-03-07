RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Голова Чернігівської ОДА про нічні обстріли окупантами: мінус кілька шкіл та садочок

Автор: Наталія Юрченко

Російські окупанти вночі з 6 на 7 березня не припиняли обстріли міста Чернігів. Загарбники пошкодили декілька шкіл та дитячий садочок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса в Telegram.

"Знаходжусь у 19-ій школі. Її вже нема. Ворог цілий вечір і ніч гатив по цивільним об'єктам міста Чернігов. У нас мінус кілька шкіл та садочок. Прилітало також в об'єкти інфраструктури", - зазначив він.

Також Чаус додав, що ремонтні бригади обленерго відновляють теплопостачання в місті.

Нагадаємо, що цієї ночі російські війська обстріляли місто Миколаїв.

Крім того, вчора, 6 березня, окупанти розгромили приватні будинки в селах Боромля та Велика Писарівка Сумської області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вторгнення Росії до УкраїниВійна Росії проти України