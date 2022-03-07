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Глава Черниговской ОГА о ночных обстрелах оккупантами: минус несколько школ и садик

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Чернигов, Понедельник 07 марта 2022 09:03
Глава Черниговской ОГА о ночных обстрелах оккупантами: минус несколько школ и садик Фото: в Чернигове оккупанты уничтожили ночью несколько школ и садик (t.me/suspilnechernihiv)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты ночью с 6 на 7 марта не прекращали обстрелы города Чернигов. Захватчики повредили несколько школ и детский сад.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Черниговской ОГА Вячеслава Чауса в Telegram.

"Нахожусь в 19-й школе. Ее уже нет. Враг целый вечер и ночь стрелял по гражданским объектам города Чернигов. У нас минус несколько школ и садик. Прилетало также в объекты инфраструктуры", - отметил он.

Также Чаус добавил, что ремонтные бригады облэнерго восстанавливают теплоснабжение в городе.

Напомним, что этой ночью российские войска обстреляли город Николаев.

Кроме того, вчера, 6 марта, оккупанты разгромили частные дома в селах Боромля и Великая Писаревка Сумской области.

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