Голова Чернігівської ОДА про нічні обстріли окупантами: мінус кілька шкіл та садочок
Російські окупанти вночі з 6 на 7 березня не припиняли обстріли міста Чернігів. Загарбники пошкодили декілька шкіл та дитячий садочок.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса в Telegram.
"Знаходжусь у 19-ій школі. Її вже нема. Ворог цілий вечір і ніч гатив по цивільним об'єктам міста Чернігов. У нас мінус кілька шкіл та садочок. Прилітало також в об'єкти інфраструктури", - зазначив він.
Також Чаус додав, що ремонтні бригади обленерго відновляють теплопостачання в місті.
Нагадаємо, що цієї ночі російські війська обстріляли місто Миколаїв.
Крім того, вчора, 6 березня, окупанти розгромили приватні будинки в селах Боромля та Велика Писарівка Сумської області.
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