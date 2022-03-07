Голова Чернігівської ОДА про нічні обстріли окупантами: мінус кілька шкіл та садочок

Російські окупанти вночі з 6 на 7 березня не припиняли обстріли міста Чернігів. Загарбники пошкодили декілька шкіл та дитячий садочок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Чернігівської ОДА В'ячеслава Чауса в Telegram .

"Знаходжусь у 19-ій школі. Її вже нема. Ворог цілий вечір і ніч гатив по цивільним об'єктам міста Чернігов. У нас мінус кілька шкіл та садочок. Прилітало також в об'єкти інфраструктури", - зазначив він.

Також Чаус додав, що ремонтні бригади обленерго відновляють теплопостачання в місті.