Председатель Ахтырского райсовета освобожден после недельного плена у оккупантов

Главу Ахтырского райсовета Сергея Киричка российские оккупанты отпустили после недельного плена.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя партии "Слуга народа" Елену Шуляк.
По ее словам, сейчас Киричко продолжает проукраинскую деятельность.
В частности, с первых часов после плена он сразу вернулся к работе и круглосуточно помогает жителям Ахтырского района.
"Несмотря ни на какие обстоятельства, мы остаемся на месте и работаем. Рад освобождению. Спасибо всем причастным! Мы продолжаем работать на победу нашей родной Сумской области! Все будет Украина!" - сказал Киричко.
Ранее мы сообщали, что оккупанты похитили мэра города Берислав и местного активиста.
Также мы писали, что украинские военные взяли в плен четырех боевиков "ЛДНР".
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