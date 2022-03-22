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Голова Охтирської райради звільнений після тижневого полону в окупантів

Серій Кірічко (ohtrada.com.ua)
Автор: Тетяна Самарук

Голову Охтирської райради Сергія Кірічка російські окупанти відпустили після тижневого полону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

За її словами, наразі Кірічко продовжує проукраїнську діяльність.

Зокрема, з перших годин після полону він одразу повернувся до роботи й цілодобово допомогає мешканцям Охтирського району.

"Не зважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!" - сказав Кірічко.

Раніше ми повідомляли, що окупанти викрали мера міста Берислав та місцевого активіста.

Також ми писали, що українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків "ЛДНР".

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