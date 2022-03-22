Голова Охтирської райради звільнений після тижневого полону в окупантів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову партії "Слуга народу" Олену Шуляк.

"Не зважаючи ні на які обставини, ми залишаємось на місці та працюємо. Радий визволенню. Дякую всім причетним! Ми продовжуємо працювати на перемогу нашої рідної Сумської області! Все буде Україна!" - сказав Кірічко.

Зокрема, з перших годин після полону він одразу повернувся до роботи й цілодобово допомогає мешканцям Охтирського району.

За її словами, наразі Кірічко продовжує проукраїнську діяльність.

Раніше ми повідомляли, що окупанти викрали мера міста Берислав та місцевого активіста.

Також ми писали, що українські військові взяли в полон чотирьох бойовиків "ЛДНР".

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