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Оккупанты похитили мэра города Берислав и местного активиста. Удерживают уже третьи сутки

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Херсонская область, Понедельник 21 марта 2022 18:08
Оккупанты похитили мэра города Берислав и местного активиста. Удерживают уже третьи сутки Фото: мэр города Берислав Александр Шаповалов (delo ua)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты похитили мэра города Берислав Александра Шаповалова и еще одного местного активиста. Их удерживают в плену уже третьи сутки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Херсонской ОГА.

"В субботу, 19 марта, около 11 часов дня, рашисты похитили городского голову Берислава Александра Шаповалова и еще одного местного активиста. Уже трое суток они находятся в плену, вчера Александру Николаевичу разрешили позвонить родным и успокоить их. Он имеет проблемы с сердцем, тяжело перенес коронавирус. Родные волнуются за состояние здоровья Александра Шаповалова", - говорится в сообщении.

Сейчас точное место нахождения мэра Берислава и других пленных неизвестны. В Херсонской ОГА предполагают, скорее всего они находятся в Новой Каховке, где оккупанты их удерживают.

"К сожалению, на Херсонщине такие случаи не единичны. Ежедневно поступают сообщения о захвате и похищении представителей власти и активистов, общественных деятелей со всей области. Вместе с центральной властью делаем все, чтобы они скорее вернулись домой", - добавляют в сообщении.

Напомним, вчера в Херсонской области на Скадовском перекрестке россияне похитили двух человек, охранявших порядок в Голопристанской общине.

Также сообщалось, что российские военные похитили заместителя городского головы Энергодара Ивана Самойдюка.

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